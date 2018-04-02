У Польщі почали роботу над швидкісною автотрасою до України

Зараз розробляється ділянка дороги до КПП "Ягодин".

У Польщі розпочали підготовчі роботи з будівництва ділянки швидкісної автотраси S12 від міста П’яски, розташованого недалеко від Любліна, до кордону з Україною - пункт пропуску "Дорогуськ".

Про це з посиланням на Генеральну дирекцію національних доріг і автострад Польщі (GDDKiA) пише "Укравтодор".

"У Польщі планують побудувати швидкісне шосе S12 до українського кордону з виходом на наш КПП "Ягодин". Нове швидкісне шосе буде мати по дві смуги руху в кожну сторону", - йдеться у повідомленні.

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Своєю чергою, з української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до КПП "Ягодин".

За даними GDDKiA, вже оголошено тендер на розробку проектної документації, в рамках чого також буде побудований об'їзд навколо міста Хелм. Після будівництва ця ділянка буде долучена до швидкісної автомагістралі S17 Люблін-Варшава.

Зазначимо, S12 на польсько-українському кордоні з'єднується з одним із найбільших українських дорожніх маршрутів - M07, який проходить через Ковель, Сарни, Коростень на Київ.

Раніше повідомлялося, що у вересні Польща почне будівництво паркану на кордоні з Україною і Білоруссю, щоб не допускати міграції кабанів. Огорожу збудують уздовж східного кордону країни (приблизно тисяча кілометрів).