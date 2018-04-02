"Укрзалізниця" може підвищити ціни на квитки вже у квітні

На даний час наказ Мінінфраструктури про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення перебуває на узгодженні.

Вартість квитків на поїзди "Укрзалізниці" з квітня 2018 року може зрости на 12%.

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Про це повідомляє Громадське з посиланням заяву голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

На стільки ж вартість квитків має зрости у жовтні. Отримані кошти планують спрямувати на розвиток пасажирської інфраструктури.

"Ми звернулися до Міністерства інфраструктури, як до регулятора пасажирських тарифів на залізниці, щодо необхідність підвищення цін із цього року у два етапи — у квітні на 12%, і восени, найімовірніше, в жовтні - ще на 12%", - сказав Кравцов.

На даний час наказ Міністерства інфраструктури про підвищення тарифів на залізничні пасажирські перевезення ще знаходиться на узгодженні, повідомили в УЗ.

Нагадаємо, тариф на перевезення пасажирів у внутрішньому залізничному сполученні з 1 квітня буде підвищено на 1 процентний пункт.