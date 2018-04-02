В Україні розпочався сезон дорожніх робіт

Прем'єр-міністр назвав пріоритетною перевірку якості вже існуючих магістралей і дотримання стандартів дорожнього будівництва.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про початок сезону дорожніх робіт в країні.

Читайте такожРада "дала добро" на платні дороги в Україні

Про це повідомляється на сторінці глави уряду в Twitter.

"Дороги: починаємо сезон дорожніх робіт. Насамперед: перевірка вже побудованих магістралей, якість запланованих робіт, жорстке дотримання вантажних норм для транспорту. У нас є 78 вагових комплексів на дорогах - система контролю ваги має працювати як годинник", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Україна в 2018 році проведе наймасштабніші дорожні роботи за всю історію незалежності, в рамках яких необхідно забезпечити контроль якості.

Кабмін в 2018 році планує забезпечити ремонт 4-5 тисячі кілометрів доріг державного значення. За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років. Уряд планує в 2018-2022 роках відремонтувати близько 20 тисяч кілометрів українських доріг, на що буде спрямовано близько 300 мільярдів гривень.