Власники "розкішних авто" заплатили 14 мільйонів транспортного податку

Найчастіше фізичні особи сплачували транспортний податок за автомобілі таких марок як Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Платники податків у січні-лютому сплатили до місцевих бюджетів 14,1 млн грн транспортного податку на "розкішні авто", що на 56,5% більше від запланованого рівня.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

Згідно з повідомленням, із зазначеної суми в лютому надійшло 7,4 млн грн транспортного податку з фізичних осіб, що перевищує показник лютого 2017 року на 12%.

За даними ДФС, найчастіше фізичні особи сплачували транспортний податок за автомобілі таких марок, як Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover Range Rover.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент в Україні діє щорічний транспортний податок у розмірі 25 тис. грн на "розкішні авто" з об'ємом двигуна більше 3 л і віком не більше 5 років. Даний податок був введений у рамках законодавчих змін до Податкового кодексу, прийнятих парламентом в кінці 2014 року, які набули чинності з 1 січня 2015 року.

Всього протягом 2017 за елітні машини до бюджетів було сплачено 132,2 млн грн транспортного податку з фізичних осіб.