Опубліковано закон про нові штрафи за неправильне паркування, він набуде чинності 27 вересня

Новим законом удосконалено розміри штрафів за порушення правил паркування. Передбачено 50% знижки в оплаті штрафів за зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису порушення в разі їх сплати протягом 10 банківських днів.

Закон № 2262-VIII про реформування сфери паркування транспортних засобів, зміну правил паркування та евакуації опублікували в газеті "Голос України". Документ набуде чинності через 180 днів з моменту публікації, тобто 27 вересня 2018 року.

Як передає Економічна правда, закон передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом введення фото-, відеофіксації правопорушень.

Також поширюється механізм притягнення до адмінвідповідальності особи, на яку зареєстровано авто, за зафіксовані порушення правил дорожнього руху, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування, зокрема за несплату вартості послуг паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, які не мають такого права.

Повноваження розгляду справ про адмінправопорушення та здійснення тимчасового затримання авто, згідно з документом, мають інспектори з паркування.

Удосконалено розміри штрафів за порушення правил парковки. Передбачено 50% знижки в оплаті штрафів за зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису порушення в разі їх сплати протягом 10 банківських днів.

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Законом встановлюються всі випадки значного перешкоджання дорожньому руху або створення загрози безпеці руху, особливо якщо транспортний засіб поставлено на проїжджій частині у два чи більше рядів, залишено у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, на виділеній смузі руху громадського маршрутного транспорту або велодоріжці.

Після тимчасового затримання транспортних засобів передбачено невідкладне інформування Нацполіції із зазначенням часу і місця, куди евакуйовано авто, розміщення цієї інформації на сайті виконавчого органу відповідної місцевої ради, а також інформування про евакуацію авто на мобільні телефони власників.

Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу і вартості послуги з його транспортування та зберігання.

Для зручності оплати за парковку та ефективного контролю її здійснення створюється законодавча можливість введення рішеннями органів місцевого самоврядування автоматизованої системи контролю оплати парковки.

Як повідомляв УНІАН, раніше цей закон підписав президент України Петро Порошенко.