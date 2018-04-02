"Без купального костюма не обійтися": в мережі показали затоплену трасу Київ-Харків (відео)

Після різкого потепління в Україні в різних регіонах країни з'явилася загроза повеней, деякі міста вже затопило.

Трасу Київ-Харків у районі 177-го кілометра сильно затопило водою.

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Відео із залитою водою ділянкою траси оприлюднено та Youtube-каналі «Київ оперативний».

«Відео нашого читача, спеціально для тих, хто зібрався їхати по трасі «Київ-Харків». Будьте дуже обережні в районі 177-го кілометра. В деяких місцях без позашляховика і купального костюма не обійтися», – йдеться в повідомленні.

Відео: "Київ оперативний"

Зазначимо, після різкого потепління в Україні в різних регіонах країни з'явилася загроза повеней, а деякі міста вже затопило.