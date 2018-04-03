Будівництво цієї дороги дозволить звільнити Тернопіль від транзитного транспорту та забезпечити зручність проїзду в обхід міста.

В обхід Тернополя зі сходу за кошти ЄС збудують об’їзну дорогу протяжністю 8,6 км. Як повідомили УНІАН в Укравтодорі, Державне агентство автомобільних доріг України розпочало підготовку проектної документації будівництва частини GO Highway на ділянці східної об’їзної Тернополя.

Нова дорога поєднає міжнародні траси М-12/Е-50 на ділянці Тернопіль – Хмельницький та М-19/Е-85 на ділянці Тернопіль – Дубно..

Нова магістраль матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону. У перспективі планується продовжити нову об’їзну дорогу Тернополя до траси М-09 на ділянці Тернопіль – Львів.

Будівництво цієї дороги дозволить звільнити Тернопіль від транзитного транспорту та забезпечити зручність проїзду в обхід міста. Очікується, що це суттєво покращить екологічну ситуацію в цьому районі та зменшить кількість ДТП у місті.

Нова дорога разом із уже існуючим Північним об’їздом Тернополя Р-41 забезпечить проїзд для транзитних автомобілів, які будуть рухатися по GO Highway з боку Вінниці та Одеси в сторону Львова та польського кордону, а також для тих, хто використовує трасу М-19 для поїздок з Києва та інших міст Центральної і Східної України у напрямку зон відпочинку в Карпатах.

Проект будівництва Східної об’їзної дороги Тернополя планується реалізувати за рахунок грантових коштів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, транснаціональний коридор GO Highway має поєднати українські чорноморські порти Одеси та Миколаєва з польськими портами на Балтійському морі у Гданську та Гдині.