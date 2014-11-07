Придніпровська залізниця призначила новий поїзд Дніпропетровськ - Івано-Франківськ

Про це повідомляється на сайті Міністерства інфраструктури України із посиланням на начальника відділу вокзалів Придніпровської магістралі Івана Леводянского.

За його словами, маршрут нового поїзда проходитиме через Львів. Також пасажири зможуть доїхати до Львова ще двома поїздами: №86/85 Сімферополь - Львів та №41/42 Дніпропетровськ - Трускавець.

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Леводянський також зазначив, що на час зимових перевезень Придніпровська залізниця скоригувала розклад руху деяких потягів. Причому в осінньо-зимовий період через зменшення пасажиропотоку деякі поїзди Придніпровської залізниці можуть курсувати за зміненим графіком.

«Наприклад, від 6 листопада поїзди до Москви із Дніпропетровська, Кривого Рогу та Бердянська будуть об'єднані в один тригруповий поїзд», - повідомив він.

За даними Леводянського, Придніпровська магістраль на період зимових перевезень підготувала 570 пасажирських вагонів, із яких 394 обладнані електричним опаленням.

Раніше УНІАН повідомляв, що «Укрзалізниця» призначила новий поїзд Харків - Ужгород.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.