Український літак-гігант "Мрія" вирушає у комерційний рейс (фото, відео)

Замовника і вантажі поки що тримають у таємниці.

3 квітня 2018 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" відлетів до Лейпцига (Німеччина).

Звідти він відправиться у комерційний рейс. Про це повідомили у прес-службі ДП "Антонов".

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Із аеропорту в Гостомелі "Мрія" вилетіла до Лейпцига. Там завантажать товар. А далі рушить до Дамама у Саудівській Аравії, передає "5 канал".

Окрім цього, у квітні очікується ще три комерційних рейси. Замовника і вантажі поки що тримають у таємниці.

Як повідомляв УНІАН, у березні найбільший у світі літак "Мрія" здійснив вдалий пробний політ після ремонту та модернізації. Пілоти переконалися, що літак справний і готовий до роботи.

Довідка УНІАН. Ан-225 "Мрія" створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді "Мрія" залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.