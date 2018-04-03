Український літак-гігант "Мрія" вирушає у комерційний рейс (фото, відео)

17:57, 03 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
1339

3 квітня 2018 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" відлетів до Лейпцига (Німеччина).

Звідти він відправиться у комерційний рейс. Про це повідомили у прес-службі ДП "Антонов". 

Читайте такожУкраїнський літак "Руслан" за рекордний час перевіз вантаж із Чилі до Аргентини (фото)

Із аеропорту в Гостомелі "Мрія" вилетіла до Лейпцига. Там завантажать товар. А далі рушить до Дамама у Саудівській Аравії, передає "5 канал".

Окрім цього, у квітні очікується ще три комерційних рейси. Замовника і вантажі поки що тримають у таємниці.

Як повідомляв УНІАН, у березні найбільший у світі літак "Мрія" здійснив вдалий пробний політ після ремонту та модернізації. Пілоти переконалися, що літак справний і готовий до роботи.

Довідка УНІАН. Ан-225 "Мрія" створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. Відтоді "Мрія" залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #рейс#Ан-225 Мрія#літак Мрія