Іракська авіакомпанія відкрила рейс між Києвом та Багдадом

18:56, 03 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ілюстрація REUTERS

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Як повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Бориспіль", офіційна презентація рейсів авіакомпанії Iraqi Airways відбудеться 10 квітня.

Зазначається, що перший рейс Iraqi Airways аеропорт "Бориспіль" прийняв сьогодні, 3 квітня.

Згідно інформації в системі бронювання авіаперевізника, рейси будуть здійснюватися по вівторках.

Літак вилітатиме з Багдада в 11:00 і прибуватиме до Києва о 14:40. У зворотному напрямку відправлятиметься з Києва о 16:00 і прибуватиме до Багдада в 19:40.

Квиток на вівторок, 10 квітня, можна придбати за ціною 166 доларів в одну сторону.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань заявляв, що іракська авіакомпанія Iraqi Airways може почати польоти до України навесні 2018 року.

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Теги: #авіакомпанія Iraqi Airways