У системі управління повітряним рухом у Європі стався збій
Розширена система тактичного управління повітряним рухом у Європі у вівторок, 3 квітня, дала збій.
Про це повідомляє Європейська організація з безпеки повітряної навігації Eurocontrol на сторінці в Twitter.
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Через збій дані, введені в систему управління перельотами ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) до 13:26 за київським часом, були втрачені. У зв'язку з цим авіакомпаніям було запропоновано ввести дані про лайнери, що готуються до вильоту, заново.
Всього на день було заплановано 29,5 тисяч рейсів, половина з них може бути затримана через збій.
Технічний збій не є результатом чийогось прямого впливу, відзначають в Eurocontrol, безпеки пасажирів та аеропортів ніщо не загрожує.
За останньою інформацією, розміщеною на сторінці організації в Twitter, наразі система була запущена в звичайному режимі роботи після проведення необхідного тестування.
As of 18.00 UTC, following the resumption of the ETFMS, the @eurocontrol Network Manager restarted normal flow management— EUROCONTROL (@eurocontrol) April 3, 2018
operations. This was done after extensive internal testing and in
coordination with airports, airlines and air traffic control across
Europe and beyond.
«Ми дуже шкодуємо про незручності, завданих сьогодні пасажирам по всій Європі, але безпека для нас завжди на першому місці», — додали в Eurocontrol.