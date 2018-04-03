У системі управління повітряним рухом у Європі стався збій

Технічний збій не є результатом чийогось прямого впливу, відзначають в Eurocontrol.

Розширена система тактичного управління повітряним рухом у Європі у вівторок, 3 квітня, дала збій.

Про це повідомляє Європейська організація з безпеки повітряної навігації Eurocontrol на сторінці в Twitter.

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Через збій дані, введені в систему управління перельотами ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) до 13:26 за київським часом, були втрачені. У зв'язку з цим авіакомпаніям було запропоновано ввести дані про лайнери, що готуються до вильоту, заново.

Всього на день було заплановано 29,5 тисяч рейсів, половина з них може бути затримана через збій.

Технічний збій не є результатом чийогось прямого впливу, відзначають в Eurocontrol, безпеки пасажирів та аеропортів ніщо не загрожує.

За останньою інформацією, розміщеною на сторінці організації в Twitter, наразі система була запущена в звичайному режимі роботи після проведення необхідного тестування.

As of 18.00 UTC, following the resumption of the ETFMS, the @eurocontrol Network Manager restarted normal flow management

operations. This was done after extensive internal testing and in

coordination with airports, airlines and air traffic control across

Europe and beyond. — EUROCONTROL (@eurocontrol) April 3, 2018

«Ми дуже шкодуємо про незручності, завданих сьогодні пасажирам по всій Європі, але безпека для нас завжди на першому місці», — додали в Eurocontrol.