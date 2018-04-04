У "Борисполі" заявили, що Ryanair може створити колапс в аеропорту

За словами гендиректора аеропорту, лоукостер хоче літати в пікові години.

Ірландський лоукостер Ryanair може створити колапс в аеропорту «Бориспіль» через бажання літати в години з піковими навантаженнями.

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Про це повідомив в інтерв'ю Liga.net гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

"Прилітаючи в пікові години, вони створять колапс в аеропорту і фізично не зможуть прилетіти і полетіти за бажані ними 35 хвилин. Їм доведеться простоювати дві години, тому що потрібно буде чекати вільного автобуса, гейта, стоянки тощо", — заявив Рябікін.

За його словами, Ryanair почав продаж квитків не отримавши погодження слотів (тимчасових проміжків в аеропорту, коли можливе обслуговування, — ред.) в "Борисполі".

"Можу спрогнозувати, що часові проміжки, які вони вказують у системі продажів як час вильоту з «Борисполя», нами не можуть бути надані, тому що вони збігаються з періодами ранкових і вечірніх пікових разльотів. В ці відрізки навіть зараз йде перевищення пропускної спроможності аеропорту на годину-дві. Тим не менше компанія вказує саме той час, який ми їм не підтверджували", — зазначив Рябікін.

Він підкреслив, що аеропорт направив лоукостеру два листи, де вказав блоковані часові відрізки — коли підприємство не може обслужити авіаперевізника через підвищене завантаження.

"Також ми відразу сказали, що проблема знімається, як тільки вони відкривають 15 щоденних рейсів з Борисполя. Тоді ми зможемо спеціально під них відкрити термінал F. Це мінімальна кількість рейсів для його беззбиткової експлуатації. А поки пропонуємо термінал D, але там слоторегульована ситуація", — сказав Рябікін.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня CEO авіакомпанії Ryanair Майкл о'Лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін і генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська підписали контракт про умови обслуговування Ryanair в цих аеропортах. Присутній на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, президент України Петро Порошенко повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка становитиме 40 євро.

За інформацією компанії, рейси будуть виконуватися з Києва до Барселони 4 рази в тиждень, Братислави (3), Варшави (4), Вільнюса (3), Вроцлава (3), Гданськ (2), Кракова (3), Познані (2), Стокгольма (3), Лондона Станстед (5), а також зі Львова до Варшави (3), Дюссельдорфа (3), Кракова (3), Меммінгена (2) і Лондона (аеропорт Лутон) - 3 рейси на тиждень.