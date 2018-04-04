Кабмін скасував конкурс членів до наглядової ради "Укрзалізниці"

Уряд має намір провести новий конкурс спільно з міжнародними партнерами.

Кабінет міністрів України скасував конкурс з відбору членів наглядової ради національного залізничного перевізника - держкомпанії "Укрзалізниця".

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

"Ми починаємо новий конкурс, за новою процедурою, з міжнародними партнерами. Все, як має бути", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи дане рішення.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін у вересні минулого року оголосив конкурс на посаду 4 незалежних членів наглядової ради "Укрзалізниці". До початку 2018 року заявки на участь у конкурсі подали близько 50 осіб.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян раніше заявляв, що не задоволений процесом відбору кандидатів.