Голова транспортного комітету Дубневич: ключове завдання - дороги біля кордонів

Очільник парламентського комітету з питань транспорту вважає, що ремонт та реконструкція доріг державного та місцевого значення мають відбуватись синхронно.

Голова парламентського комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич розповів про підсумки виїзного спільного засідання парламентських Комітетів, яке відбулося минулої п'ятниці в Івано-Франківську та було присвячене розбудові інфраструктури у Карпатському регіоні.

«Ми розглянули великий перелік маршрутів в чотирьох областях Карпатського регіону: Франківській, Чернівецький, Закарпатській та Львівській. Рекомендували Кабміну передбачити кошти на основні напрями: Стрий-Франківськ-Чернівці-мамалига та Київ-Чоп, а також Мостиська-Самбір-Борислав та Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий. Рекомендували також вжити заходів щодо завершення будівництва об’їзду села Ракошино Мукачівського району на автодорозі загального користування державного значення М-06 Київ – Чоп. Та завершити будівництво дороги від Берегово та села Астей Закарпатської області до МАПП «Лужанка» та будівництво автомобільного моста в смт Буштино в Закарпатської області», - розповів парламентар в інтерв'ю інтернет-ресурсу «Обозреватель».

На його думку, ремонт та реконструкція доріг державного та місцевого значення мають відбуватись синхронно – саме цей підхід приведе до очікуваного результату.

«Переконаний: ремонтувати та будувати необхідно не лише дороги державного значення, а місцеві. Лише це дасть синергію, дасть кінцевий результат, до якого прагнемо, - говорить Ярослав Дубневич.- Нагадаю, що Європа має власний план розбудови Єврокарпатського регіону. Ми ж – своєю чергою – маємо розбудовуватись синхронно, вписатись в той план. Тільки так зможемо долучити європейських інвесторів, привабити європейських туристів. А врешті – стати єдиним цілим європейського організму».

Ми маємо не бігти слідом за європейцями, не заглядати їм до рота – а результативно діяти самим, говорить нардеп. За його словами, дороги та під'їзні шляхи до МАПП – «це ключові пункти програми».

Ярослав Дубневич розповів, що на спільному засіданні у Івано-Франківську депутати рекомендували Кабміну зобов'язати «Укравтодор» та Закарпатську обласну держадміністрацію розробити державну цільову економічну програму або державний інвестпроект з розбудови та ремонту мостових переходів на автодорогах загального користування Карпатського регіону. Крім того, рекомендовано передбачити кошти для погашення заборгованості за 2017 рік за роботи з утримання доріг.

Також парламентар висловився щодо так званого «митного експерименту», від якого очікуються кошти на ремонт доріг. «Перелік об’єктів реконструкції …та ремонту доріг в межах очікуваних обсягів надходжень від реалізації цього експерименту (які затверджено в показниках обласних бюджетів) слід затвердити вже зараз», ї- переконаний Я.Дубневич.

«Ми також вимагаємо від Мінфіну при розрахунках та погодженні щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що справляються під час митного оформлення товарів на територіях відповідних областей та міста Києва, залишити вказані індикативи на рівні ІІ півріччя 2017 року», - повідомив голова Комітету з питань транспорту.

Аби «Укрзалізниця» не провокувала зрив дорожніх робіт через нестачу тяги й – відповідно – через затримки з постачанням будматеріалів, парламентарі радять залучити приватну тягу на 11 маршрутах.