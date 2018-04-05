4G в Україні: зв'язком четвертого покоління вже скористалися більше 1 мільйона осіб

600 тис. осіб із них були абоненти Vodafone і близько 400 тис. – lifecell.

За перший тиждень роботи 4G мережі нею скористалися понад 1 млн українців.

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Про це розповіли в прес-службах Vodafone і lifecell, переадет Liga.net.

За даними Vodafone, обсяг трафіку в зоні дії 4G збільшився на 40%. За неповний тиждень 4G скористалися понад 600 тис. абонентів компанії. Основну частину трафіку склали відео сервіси. Лідером у користуванні 4G став Київ – у столиці готовність клієнтів до 4G виявилася найвищою, на другому місці – Харків, третє зайняла Одеса.

За даними lifecell, 4G вже користуються 40% людей, які вже мають смартфон з підтримкою LTE і SIM-карту, яка підтримує цей стандарт зв'язку. За неповний тиждень 4G скористалися близько 400 тис. осіб.

Як відзначають в прес-службі, обсяг трафіку в деяких зонах дії 4G призвів до зростання обсягу спожитого трафіку більш ніж удвічі.Найбільш активно новою технологію користуються жителі Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Одеси.

Нагадаємо, lifecell і Vodafone запустили 4G 30 березня, а Київстар обіцяє запустити послугу до 10 квітня.