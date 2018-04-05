Потрібно було ремонтувати 10-40 років тому: в Україні застаріли 94% доріг

За словами радника голови «Укравтодору», 160 тис. км доріг експлуатується понад встановлені нормативи.

В Україні 94% або 160 тис. км доріг державного та місцевого значення експлуатується понад встановлені нормативи, а для приведення їх у нормативний стан необхідно проводити ремонт не менш як 10-12 тис. км на рік.

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Про це повідомив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава.

"Якщо ми говоримо про мережу доріг державного і місцевого значення - 170 тис. км доріг, то 160 тис. км або 94% доріг експлуатується понад встановлені нормативи. Ці дороги повинні були бути капітально відремонтовані або реконструйовані 10-40 років тому. Головна причина, чому цього не робилося, полягає в тому, що коштів, які виділялися, було дуже мало. Навіть минулого року, коли було відремонтовано рекордну кількість за останнє 10-річчя доріг, було зроблено 2,1 тис. км зі 170 км. Тому, щоб дорожню мережу привести в нормативний стан найближчим майбутнім, необхідно капітально ремонтувати, реконструювати і проходити середній ремонт не менш як 10-12 тис. км на рік», - сказав він.

Також, Кава зазначив, що загальна протяжність українських доріг разом із вулично-дорожніми мережами становить близько 430 тис. км, із яких тільки 50 тис. км доріг державного значення, за які несе відповідальність «Укравтодор».

«В Україні загальна протяжність доріг разом із вулично-дорожніми мережами становить близько 430 тис. км. З них 250 тис. км - це вулично-дорожня мережа в населених пунктах, за які відповідають міські та сільські голови. «Укравтодор» до цих мереж не має стосунку. Також, є 120 тис. км місцевого значення, які з'єднують між собою села і села з районними центрами. З 1 січня 2018 року ці дороги були передані обласним держадміністраціям. Відповідно пріоритети ремонту встановлюються адміністраціями, але на першому етапі проходять узгодження з «Укравтодором», Мінінфраструктури та бюджетним комітетом Верховної Ради. Крім цього, є 50 тис. км доріг державного значення, за які несе відповідальність «Укравтодор», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році становитиме близько 50 млрд грн.

Раніше міністр заявляв, що цього року може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення в разі затвердження держбюджету на 2018 рік із обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн. Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства почав реалізацію програми «500-500-1000», що передбачає будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1000 пішохідних переходів.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.