До Великодня призначили 10 додаткових регіональних поїздів

19:46, 05 квітня 2018
Транспорт/Звя'зок
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До Великодня призначила 10 додаткових регіональних поїздів / фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Великодніх свят, призначила 10 додаткових регіональних поїздів.

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Як повідомила прес-служба держкомпанії, для формування цих поїздів було залучено комфортабельний рухомий склад, який використовується на човникових маршрутах між Києвом і його містами-сателітами і в зазначений період часу не використовується на цих маршрутах.

На 6 квітня призначено 2 регіональні поїзди, які відправлятимуться зі станції Святошин: № 802 Святошин - Шостка та № 812/811 Святошин - Жмеринка.

На 7 квітня призначено 6 додаткових регіональних поїздів: № 801 Шостка - Київ (з платформи Північна), № 804 Київ (з платформи Північна) - Шостка, № 803 Шостка - Фастів.

Також на цей день призначено поїзди, які курсуватимуть через Вінницю: № 812 Жмеринка - Київ, № 825 Київ - Хмельницький і № 826 Хмельницький - Фастів.

На 9 квітня призначено регіональні поїзди № 831 Фастів-1 - Жмеринка, а на 10 квітня № 832 Жмеринка - Святошин. Вони курсуватимуть через Вінницю.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на Великодні свята призначила 26 поїздів.

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Теги: #Великдень#Пасха