До Великодня призначили 10 додаткових регіональних поїздів

Раніше "Укрзалізниця" на Великодні свята призначила 26 додаткових поїздів.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до Великодніх свят, призначила 10 додаткових регіональних поїздів.

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Як повідомила прес-служба держкомпанії, для формування цих поїздів було залучено комфортабельний рухомий склад, який використовується на човникових маршрутах між Києвом і його містами-сателітами і в зазначений період часу не використовується на цих маршрутах.

На 6 квітня призначено 2 регіональні поїзди, які відправлятимуться зі станції Святошин: № 802 Святошин - Шостка та № 812/811 Святошин - Жмеринка.

На 7 квітня призначено 6 додаткових регіональних поїздів: № 801 Шостка - Київ (з платформи Північна), № 804 Київ (з платформи Північна) - Шостка, № 803 Шостка - Фастів.

Також на цей день призначено поїзди, які курсуватимуть через Вінницю: № 812 Жмеринка - Київ, № 825 Київ - Хмельницький і № 826 Хмельницький - Фастів.

На 9 квітня призначено регіональні поїзди № 831 Фастів-1 - Жмеринка, а на 10 квітня № 832 Жмеринка - Святошин. Вони курсуватимуть через Вінницю.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" на Великодні свята призначила 26 поїздів.