У Львові затвердили нові правила користування електротранспортом

Квиток у водія коштуватиме дорожче, а в разі поломки пасажирам відшкодовуватимуть вартість проїзду.

Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив нові правила користування електротранспортом, які мають низку нововведень, зокрема вищу вартість придбаного у водія разового квитка, можливість електронної оплати за проїзд та повернення коштів за квиток у разі поломки трамвая чи тролейбуса.

Про це повідомляє Zahid.net. Новими правилами, які набудуть чинності через місяць після пубілкації рішення, передбачено, що контролером може бути не лише працівник ЛКП «Львівелектротранс», як це було раніше, а й «юридичної особи, яка в договірному порядку надає послуги Перевізнику з контролю оплати проїзду».

Значно розшириться перелік способів оплати за проїзд. Крім разових загальних і пільгових квитків та абонементів нові правила передбачають оплату за допомогою електронних квитків через смартфон та банківськими картками.

Новими правилами запроваджуються кілька тарифних планів на проїзд:

«разова поїздка» – тариф, який застосовується лише в одному транспортному засобі і надає можливість однієї поїздки до кінцевого пункту маршруту в одному напрямку; тариф разової поїздки відповідає базовому тарифу;

«разова поїздка у водія» – застосовується при купівлі паперового квитка у водія; при цьому квиток, придбаний у водія, буде дорожчим, ніж придбаний у кіоску на зупинці;

«місячний абонемент» – тариф, якій дає право на необмежену кількість поїздок протягом 30 діб від дати покупки;

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«квиток у контролера» – нововведення, що застосовується контролерами в разі виявлення факту безоплатного проїзду; такий квиток буде дорожчим за разовий;

«короткостроковий абонемент» – тариф (тарифи), які дають право на необмежену кількість поїздок протягом короткострокового періоду, як правило від однієї доби до п’яти діб;

«пільговий тариф» – тариф для пасажирів, які мають право на пільгу під час користування міським електротранспортом; передбачає наявність у пасажира додатково документа, що надає право на пільгу.

Нові правила передбачають більш жорсткі умови оплати за проїзд. Якщо раніше пасажир мав просто оплатити проїзд і закомпостувати квиток, то тепер він має зробити це «негайно», щойно увійшовши до електротранспорту.

При цьому пасажир, який хоче придбати квиток у водія, мусить заходити лише через передні двері трамвая чи тролейбуса.

Натомість запроваджується можливість повернення вартості разового квиткау разі поломки електротранспорту і простою понад 30 хвилин.

Також нові правила зобов’язують водіїв вмикати кондиціонери та опалення, однак лише в тих вагонах, у яких вони наявні.

Раніше повідомлялося, що Львівська міськрада вирішила повністю відмовитися від маршруток.