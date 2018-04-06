Окупанти поспішають: у мережу виклали свіжі фото Кримського моста

Введення в експлуатацію автодорожньої частини Кримського мосту замість грудня 2018 року заплановано на травень.

Окупанти завершили монтаж обтічників по фасаду автодорожньої арки Кримського мосту.

Ці конструкції мінімізують вітровий вплив на арочний проліт й забезпечать комфортну експлуатацію автодороги на ділянці над фарватером Керч-Єнікальського каналу, йдеться на сайті "Кримський міст".

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Також окупанти розповіли, що одночасно на автодорожній арці продовжується монтаж елементів облаштування автодороги: встановлено всі 14 щогл зовнішнього освітлення, по зовнішніх смугах руху – бар'єрне огородження.

Крім того, йдеться на сайті, що завершується нанесення гідроізоляції на полотно проїзної частини, після чого шляховики розпочнуть укладання асфальтобетону.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.