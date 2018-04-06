Кабмін: у водіїв із першим дворічним посвідченням при порушенні його відбиратимуть назавжди

Водій не зможе отримати постійне посвідчення після двох років їзди з тимчасовим, якщо здійснить правопорушення, що тягне за собою позбавлення водійських прав.

Кабінет міністрів постановив не повертати перше посвідчення водія, вразі якщо той здійснив правопорушення і був позбавлений права керувати транспортним засобом.

Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі.

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Документом передбачено, що "повернення посвідчення водія особам, які отримали його вперше та позбавлені права на керування транспортними засобами, не здійснюється".

У листопаді 2017 року було вирішено, що перше посвідчення водія в Україні видаватимуть на два роки.

Якщо протягом двох років з дня його видачі особою не було вчинено три і більше адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, водій може отримати постійне посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно було опубліковано закон про нові штрафи за неправильне паркування, він набуде чинності 27 вересня.