Голова "Укртрансбезпеки" відповів на звинувачення Омеляна

Ноняк заявив, що міністр інфраструктури повинен був висловити свої претензії до нього в особистій бесіді.

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайло Ноняк вважає, що міністр інфраструктури Володимир Омелян повинен був в особистій бесіді висловити незадоволення його роботою, а не виносити це в публічну площину.

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«Якщо у міністра претензії або йому щось не подобалося, він повинен це мені сказати особисто, і ми повинні з ним обговорювати ці моменти. Те, що він говорив публічно... Я хочу сказати, що мені абсолютно не соромно за нашу роботу», - сказав Ноняк під час спілкування з журналістами.

Він додав, що робота Укртрансбезпеки є ефективною, приносить хороший результат для суспільства і забезпечує надходження коштів до державного бюджету.

Відповідаючи на питання, чи буде він оскаржувати в судовому порядку можливе рішення Кабміну про своє звільнення, Ноняк сказав, що «не звик подавати до суду».

«Я не звик подавати до суду. Я конструктивно готовий доповісти голові уряду і на засіданні уряду про свою діяльність», - сказав голова Укртрансбезпеки.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня міністр інфраструктури України Володимир Омелян звернувся до уряду з пропозицією звільнити голову Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка.

Кабінет міністрів України на засіданні 20 квітня 2016 року прийняв рішення призначити головою Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, який до призначення обіймав посаду заступника голови цієї служби.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекції) та Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття та створення єдиного відомства Державної служби України з безпеки на транспорті. В лютому 2015 року Кабмін затвердив положення про створення нового органу – Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Укртрансбезпека за підсумками 2017 року перерахувала до державного бюджету 104,87 млн грн.