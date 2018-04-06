"Київстар" запустив 4G: де з'явився зв'язок четвертого покоління

Дуже швидкий 4G абоненти зможуть отримати влітку, коли "Київстар" запуститься в діапазоні 1800 МГц, на нинішніх високих частотах радіус дії базових станцій дуже обмежений, а це означає, що покриття буде не суцільним.

Найбільший мобільний оператор України «Київстар» запустив 4G у діапазоні 2600 МГц у 20 населених пунктах, включаючи столицю. Про це написав президент компанії Петро Чернишов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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"Ми запустили 4G у діапазоні 2600 МГц у 20 населених пунктах: Києві, Дніпрі, Одесі, Львові, Харкові, Тернополі, Вінниці, Ужгороді, Хмельницькому, на курортах і в пунктах перетинання кордонів - Затоці, Кароліно-Бугазі, Кирилівці, Ясінях, Поляниці, Чопі, Рава-Руській, Старовойтовому, Краковці, Устилузі, Шегинях. Ми встановили понад 500 додаткових базових станцій для роботи в діапазоні 2600 МГц. Поставили їх там, де мережа найбільш завантажена", повідомив Чернишов.

Він додав, що запуск у діапазоні 2600 МГц - це тільки початок, справжній крутий досвід використання 4G абоненти зможуть отримати влітку, коли "Київстар" запуститься в діапазоні 1800 МГц. На високих частотах радіус дії базових станцій дуже обмежений, а це означає, що покриття не буде суцільним.

"І найважливіше: "Київстар" придбав на аукціонах найбільшу кількість частот для розвитку 4G зв'язку: 30 МГц у діапазоні 2600 і 70 МГц у діапазоні 1800. Це більше, ніж у наших конкурентів. Використання обох діапазонів дозволить почати усувати в Україні цифровий розрив з Європою і забезпечити високу швидкість мобільного інтернету для наших клієнтів", - підкреслив глава компанії.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку - «Київстар», Vodafone і lifecell за 5,424 млрд грн.

Оператори «Київстар», lifecell і Vodafone викупили перші три лоти на зв'язок четвертого покоління за 3,17 млрд грн.

За результатами торгів «з голосу» оператор мобільного зв'язку «Київстар» став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц по четвертому і шостому лотам, запропонувавши за ліцензію 612 млн грн і 900 млн грн відповідно.

Оператор мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, стала переможцем конкурсу на 4G-зв'язок у діапазоні 1800 МГц по п'ятому з шести лотів, запропонувавши за ліцензію 742 млн грн за стартової ціни 265 млн грн.

За словами президента України Петра Порошенка, 30 березня 2018 року оператори мобільного зв'язку запускають зв'язок четвертого покоління 4G у двадцяти містах України.

При цьому оператор lifecell на своїй сторінці у Facebook повідомив, що першим запустив новий стандарт зв'язку. Згідно з картою покриття на сайті оператора, 4G доступний у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

У свою чергу, оператор Vodafonе повідомив у Facebook про запуск 4G у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.