Загрози зриву польотів лоукост-авіакомпанії Ryanair з України немає - Омелян

За його словами, для вирішення питань в аеропорту "Бориспіль" працює команда професіоналів.

Загрози зриву польотів лоукост-авіакомпанії Ryanair з України немає попри заяви генерального директора аеропорту "Бориспіль" про неузгодженість часу прийому літаків.

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Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у коментарі журналістам.

"Я щиро сподіваюся, що президент або міністр інфраструктури не будуть займатися питаннями видачі слотів, але я не сумніваюся, що Ryanair полетить, і ті, хто планує придбати квитки, скористаються послугами цієї авіакомпанії", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що для вирішення таких питань в аеропорту "Бориспіль" працює команда професіоналів.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін і генеральний директор аеропорту "Львів" Тетяна Романовська підписали контракт про умови обслуговування Ryanair у цих аеропортах. Присутній на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, президент України Петро Порошенко повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка буде 40 євро.

За інформацією компанії, рейси виконуватимуться з Києва до Барселони 4 рази на тиждень, Братислави (3), Варшави (4), Вільнюса (3), Вроцлава (3), Гданська (2), Кракова (3), Познані ( 2), Стокгольма (3), Лондона (аеропорт Станстед) (5), а також зі Львова - до Варшави (3), Дюссельдорфа (3), Кракова (3), Меммінгена (2) і Лондона (аеропорт Лутон) - 3 рейси на тиждень.