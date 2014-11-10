Будівельники вже проклали понад 600 метрів Бескидського тунелю

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Згідно з повідомленням, новий двошляховий тунель буде мати довжину 1765 м, ширину 10,5 м, заввишки 8,5 м і пролягатиме на максимальній глибині 180 м від поверхні Бескидського хребта.

«Проходка, тобто вибірка гірської породи для створення штучної порожнечі, - найскладніший етап будівництва цього важливого об'єкта. На темпи виконання робіт впливає характер гірської породи. Проходка тунелю не буде припинятися і взимку», - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, будівництво нового тунелю було розпочате 29 жовтня 2013 року, а введення в експлуатацію об'єкта заплановане на перший квартал 2017 року.

Також повідомляється, що після закінчення проходки тунелю залізничники прокладуть шляхи, мережу зв'язку та електрифікують дану ділянку.

У повідомленні наголошується, що новий тунель буде обладнаний сучасними приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляцією, відеоспостереженням, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а також системою постійного моніторингу внутрішнього стану, засобами пожежної безпеки і системою антикорозійного захисту.

«Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозяться вантажі до західного кордону країни, а також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи», - наголошує «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, станом на початок жовтня будівельники проклали 558 метрів шляхів Бескидського тунелю.

У минулому році Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосив про виділення Україні позики у розмірі 55 млн євро для його будівництва. Тунель у Карпатах з'єднає Україну та Євросоюз.

2 вересня український парламент ратифікував гарантійну угоду між Україною та ЄІБ з будівництва тунелю, а 19 вересня президент України Петро Порошенко підписав закон про реалізацію даного проекту.

Новий тунель будується на межі Львівської та Закарпатської областей за 30 м від діючого, збудованого ще за часів Австро-Угорщини у ХІХ столітті, тунелю, який перебуває в аварійному стані.

Всього у 2014 році планується прокласти близько 0,7 км шляхів Бескидського тунелю.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він розташований між станціями Бескид і Скотарське у Карпатах і входить у п'ятий пан'європейський транспортний коридор Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія.

У кінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівської залізниці для будівництва та облаштування цього тунелю.

Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 млрд грн, із яких 1,5 млрд грн підуть на монтажні роботи.