У Великодню ніч у Житомирі працюватиме громадський транспорт

Так, у місті тролейбуси їздитимуть до півночі, а деякі – змінять маршрут.

У Житомирі у Великодню ніч з 7 квітня до 8 квітня працюватиме громадський транспорт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, з метою транспортного забезпечення громадян міста під час богослужінь на Великдень у Житомирі буде змінено режим руху міського транспорту: в ніч на Великдень громадський транспорт їздитиме довше.

Так, у місті тролейбуси їздитимуть до півночі, а деякі – змінять маршрут. Водночас кількість машин зменшиться, порівняно зі звичайним графіком,

Так, свою роботу до півночі продовжать тролейбусні маршрути № 1, 2, 3, 4, 7, 15-А та трамвайний маршрут №1. Щоб перевезти пасажирів в ніч з 7 на 8 квітня, тролейбуси та трамваї подадуть у центр міста на майдан Перемоги, адже саме у центрі Житомира, в основному, зосереджені храми і саме звідси віряни добиратимуться додому після богослужіння.

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Так, вже о 3:30 годині 8 квітня на майдан Перемоги буде подано 3 трамваї з послідуючим рухом по маршруту і 2 тролейбуси з послідуючим рухом до Залізничного вокзалу.

Також у цей час буде подано 2 тролейбуси — до мікрорайону Смолянка, 2 тролейбуси - у мікрорайон Корбутівка, 2 тролейбуси - у напрямку мікрорайону Богунія та 1 тролейбус - до мікрорайону Маликова. Також, 8 квітня на 3:30 год. до Свято - Михайлівського кафедрального собору УПЦ КП буде подано 1 тролейбус з послідуючим рухом в напрямку Залізничного вокзалу та 1 тролейбус - у напрямку мікрорайону Крошня. Крім того, у вищевказаний час влада обіцяє перевезення пасажирів маршрутними автобусами.