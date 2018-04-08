Українські авіакомпанії перевірять на використання їхніх літаків в Іраку, Ірані та Сирії

Раніше про факти перевезення найманців заявило агентство Reuters у своєму розслідуванні.

Зареєстровані в Україні авіакомпанії «Хорс» і «Дарт» можуть позбавити сертифікатів через ймовірне використання їхніх літаків в Іраку, Ірані та Сирії.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян доручив Державній авіаційній службі України перевірити інформацію про перевезення сирійською авіакомпанією Cham Wings російських найманців між Дамаском та Ростовом-на-Дону.

Раніше про факти перевезення найманців заявило агентство Reuters у своєму розслідуванні.

«За 14 місяців з 5 січня 2017 авіакомпанія Cham Wings здійснила 51 політ з Дамаска і Латакії до Ростова і назад. Щоразу для цього використовувалися лайнери Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів», — цитує міністерство дані агентства.

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Reuters повідомляє, що з 2016 року авіакомпанія Cham Wings перебуває під санкціями США. Її звинуватили в доставці до Сирії бойовиків-союзників президента Башара Асада, зброї і спорядження для сирійської розвідки.

Як зазначає Мінінфраструктури з посиланням на інформацію агентства, раніше літаки Аirbus належали європейським і американським авіакомпаніям, але пізніше через мережу посередників та офшорів ці літаки опинилися в парках близькосхідних компаній.

Зокрема, 84 вживаних літаків виробництва Airbus і Boeing придбали або орендували зареєстровані в Україні компанії «Хорс» і «Дарт». З цих 84 літаків щонайменше 40 опинилися в Іраку, Ірані та Сирії.

«Якщо за підсумками перевірки Державіаслужби інформація підтвердиться, Міністерство інфраструктури буде рекомендувати уряду і РНБО внести зазначені компанії і їх власників до списку санкцій. Їх сертифікати будуть анульовані», — наголосив Омелян.