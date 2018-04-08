Середня вартість ремонту кілометра доріг в Україні становить близько 20 мільйонів гривень – експерт

За словами екс-радника голови «Укравтодору» Андрія Мартенса, щоб відновити головні українські дороги, держава щороку має виділяти близько 200 млрд грн.

Середня вартість ремонту 1 км доріг в Україні становить близько 20 млн грн.

Про це УНІАН повідомив екс-радник голови «Укравтодору» Андрій Мартенс.

"Середня вартість ремонту - близько 20 млн грн за 1 км", - сказав він.

За словами Мартенса, щоб відновити головні дороги країни, необхідно щорічно виділяти близько 200 млрд грн.

«Таким чином, якщо виходити з того, що ремонтувати треба 10 тис. км доріг щорічно, то необхідно мінімум 200 млрд на рік виділяти на те, щоб відновити наші дороги», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови «Укравтодору» Олександр Кава заявляв, що в Україні 94%, або 160 тис. км доріг державного та місцевого значення експлуатується понад встановлені нормативи, а для приведення їх у належний стан необхідно ремонтувати не менш як 10-12 тис. км щороку.

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Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що цього року в Україні можуть відремонтувати близько 4-5 тис. км доріг державного значення. За даними Омеляна, фінансування дорожньої галузі у 2018 році становитиме близько 50 млрд грн.

Кабінет міністрів України в рамках розвитку дорожнього господарства почав реалізацію програми «500-500-1000», якою передбачено будівництво 500 кільцевих розв'язок, 500 острівців безпеки і 1 тис. пішохідних переходів.

Загальна протяжність українських доріг разом із вулично-дорожніми мережами становить близько 430 тис. км.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.