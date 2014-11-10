Два вагони потяга «Рахів - Київ» зійшли з рейок - рух зупинився на годину

У Закарпатській області через сходження з рейок двох вагонів пасажирського поїзда «Рахів – Київ» сталася годинна затримка руху поїздів.

Про це повідомили УНІАН у підрозділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці.

Як зазначається у повідомленні, 9 листопада о 12.30 на перегоні «Рахів – Ясиня» після проходження залізничної станції „Білин” (Закарпатська область) відбувся схід з рейок перших колісних пар вагонів №2 та №5 пасажирського поїзда № 458 сполученням «Рахів – Київ» в складі 14 вагонів. Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Внаслідок проведення відновлювальних робіт затримка руху пасажирського поїзда № 458 сполученням «Рахів – Київ» та пасажирського поїзда № 605/606 сполученням «Львів – Рахів» становила 57 хв.

Після проведення відновлювальних робіт о 22.30 рух поїздів на ділянці «Рахів – Ясиня» було повністю відновлено. Причина сходу вагонів з колії вказаного потягу на даний час встановлюється.

Обставини події встановлюються.