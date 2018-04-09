На Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд (фото)

Згідно з інформацією, перевернулись, як мінімум, десять вагонів.

У Буському районі Львівщини сьогодні, 9 квітня, зійшов з рейок і перекинувся товарний поїзд, внаслідок чого заблоковано рух електропоїзду «Рівне – Львів».

Як повідомив УНІАН координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, о 09:30 у селі Задвір’я сталася аварія на залізниці.

Товарний поїзд зійшов з рейок, перевернулись, як мінімум, десять вагонів. Наразі утруднено рух поїздів. Внаслідок аварії заблоковано рух пасажирського електропоїзду «Рівне-Львів».

«Серед пасажирів електропоїзду багато людей з дітьми, які не можуть добратись додому. До найближчої траси 10-12 кілометрів, люди добираються пішки», - повідомив Зінкевич.

На вокзалі станції оголосили про затримку руху поїздів на невизначений термін.

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Отримати коментар щодо даної події у прес-центрі Львівської залізниці не вдалося.

Чи є внаслідок аварії постраждалі – наразі не відомо.