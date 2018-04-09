Цьогоріч планується розпочати капремонти трас Київ-Одеса і Київ-Чоп – Омелян

Роботи триватимуть 2-3 роки.

Цього року планується розпочати капітальні ремонти трас Київ-Одеса і Київ-Чоп.

Як пише "Радіо Свобода", про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

За його словами, наразі триває ремонт на автомагістралях Київ-Одеса і Київ-Чоп, який мають завершити на початку травня.

«Якщо мається на увазі ремонт, то ми повинні завершити Київ-Одеса і Київ-Чоп (в найбільш проблемній ділянці через Карпати) на початку травня. Тобто повністю буде відновлено рух», – зазначив міністр.

При цьому посадовець уточнив, що йдеться не про капітальний ремонт.

«Коли ми кажемо про якісний капітальний ремонт, щоб це було на роки, а не на рік, ми розпочнемо роботи в цьому році і вони будуть тривати ще 2-3 роки», – пояснив Омелян.

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Він переконує, що за 5 років стабільного фінансування Україна буде мати дороги кращі, ніж у Польщі до її вступу до ЄС. Після цього треба шукати «інструментарій фінансування» для будівництва автобанів, однак це дороге задоволення і для держави, і для інвесторів, вважає Омелян, називаючи цифру у 10 млн євро за один кілометр автобану.

За словами міністра, за останні 2 роки в Україні вдалося відремонтувати 3 тис. км доріг, а в цьому році планується відремонтувати більше 4 тис. км автошляхів.

У березні керівник «Укравтодору» Славомір Новак повідомив, що на дороги державного значення протягом п’яти років з усіх джерел планують спрямувати близько 300 млрд грн.

В ефірі "Радіо Свобода" радник голови «Укравтодору» Олександр Кава повідомив, що за минулий, 2017, рік були відремонтовані 2100 кілометрів доріг із загальної мережі в 170 тисяч кілометрів. За його словами, на капітальний ремонт українських доріг треба щонайменше 2 трильйони гривень.