Через Керченський міст Україна втрачає десятки мільйонів гривень – Омелян

Міністр очікує, що в подальшому, як він заявив, «це буде міст, який поєднуватиме український Крим з українською Кубанню».

Будівництво Росією Керченського мосту дестабілізує ситуацію в Маріуполі і Бердянську, а Україна втрачає десятки мільйонів.

Про це заявив в ефірі Радіо Свобода міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

«Ми втрачаємо великі гроші через обмеження параметрів суден, які тепер не можуть проходити під арками мосту. Наразі це скромні оцінки – десятки мільйонів гривень, але я думаю, що це набагато більше, тому що ми втрачаємо робочі місця. Росія цим спеціально підігріває непросту соціальну ситуацію у Маріуполі і Бердянську», – заявив він.

Міністр очікує, що в подальшому, як він заявив, «це буде міст, який поєднуватиме український Крим з українською Кубанню».

За словами Омеляна, міністерство інфраструктури працює спільно з міністерством юстиції, готуючи міжнародні позови до Росії щодо незаконного будівництва мосту.

Читайте такожЗнову промахнулися: на автомагістралі, яка має з'єднати Крим і Кубань, не сходяться естакади (фото)

«Я вірю, що стягнення будуть. Репарації будуть серйозні», – сказав Володимир Омелян.

Раніше директор Маріупольського морського торговельного порту Олександр Олійник заявив, що через будівництво Керченського мосту до Маріуполя тепер не зможуть пройти 144 судна, з якими раніше працював порт.

Президент Росії Володимир Путін, який 14 березня 2018 року відвідував анексований Крим, заявив про бажання, щоб міст був готовий до літа 2018 року.

Про необхідність побудувати перехід із Росії до Криму через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після захоплення Росією українського півострова, в березні 2014 року.