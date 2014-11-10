Київський метрополітен збільшив збиток в 1,6 разу

16:38, 10 листопада 2014
Транспорт/Звя'зок
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Комунальне підприємство "Київський метрополітен" у січні-вересні 2014 року збільшило чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2013 року більше ніж в 1,6 разу - до 435,9 млн грн від 266,7 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

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Згідно з повідомленням, доходи метрополітену за вказаний період збільшилися порівняно із січнем-вереснем минулого року на 8,5% - до 759,7 млн грн від 700 млн грн.

Причому доходи від перевезень пасажирів склали 525,8 млн. грн., доходи від надання площ в оренду - 14 млн грн, від надання права на тимчасове використання місць під рекламу - 2,1 млн грн, інші доходи - 56,6 млн грн. Водночас бюджетні асигнування за пільговий проїзд із міського бюджету склали 22,4 млн грн, а бюджетні асигнування за пільговий проїзд із державного бюджету - 52,6 млн грн.

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Також у прес-службі метрополітену повідомили про збільшення витрат за вказаний період на 23,7% - до 1,2 млрд грн від 966,7 млн грн на рік раніше.

З них видатки на оплату праці склали 388 млн грн.; відрахування на соціальні заходи - 142,8 млн грн; витрати на придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, шляхів, ескалаторів, кабельного господарства - 24,4 млн грн; витрати на електроенергію склали 65,5 млн грн; тепло-, водопостачання, паливо, газ - 11,9 млн грн; амортизація - 234,3 млн грн. Інші операційні витрати у січні-вересні поточного року склали 57,9 млн грн, фінансові та інші витрати - 270,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у січні-червні 2014 року збільшило чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2013 року в 1,9 разу - до 303,4 млн грн зі 177,6 млн грн.

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план столичного метрополітену на 2014 рік з очікуваним чистим збитком 724,91 млн грн.

У 2013 році Київський метрополітен збільшив чистий збиток порівняно із 2012 роком на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Фінансовим результатом господарської діяльності КП "Київський метрополітен" за 9 місяців 2013 року став збиток на суму 266,7 млн грн.

Довідка УНІАН. Київський метрополітен має 3 діючі лінії, сумарна експлуатаційна довжина яких складає близько 69 км. До послуг пасажирів 52 станції із трьома пересадочними вузлами. Парк пасажирських вагонів метрополітену налічує 824 одиниці.

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