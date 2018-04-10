Експерти склали топ-10 найбільш витривалих авто у світі

На першому місці за надійністю - японська машина Toyota Sequoia.

Експерти компанії ISeeCars склали топ-10 найвитриваліших автомобілів у світі. Ці машини здатні пройти понад 320 тисяч км.

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Під час складання списку аналітики компанії досліджували інформацію про більш ніж 13,5 млн машин, які зійшли з конвеєрів автоконцернів в період з 1981 по 2017 роки. В основному в список потрапили повнорозмірні позашляховики, передає Прайм.

На першому місці за надійністю в світі - японська машина Toyota Sequoia. 6,6% всіх екземплярів цієї моделі мають пробіг понад 320 тисяч км.

Друге місце у американського виробника. Ford Expedition отримав показник в 5,4%.

Третє місце у Chevrolet Suburban - 5,2%.

Замикають першу п'ятірку Toyota 4Runner (4,2%) і GMC Yukon XL (3,9%) відповідно.

Друга п'ятірка виглядає таким чином: Chevrolet Tahoe (3,8%), GMC Yukon (2,8%) та середньорозмірний пікап Toyota Tacoma (2,6%), Toyota Avalon (2,4%) і мінівен Honda Odyssey (2,4%).