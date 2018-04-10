На Львівщині відновили рух поїздів після сходження з рейок товарняка

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак сходження вагонів спричинило незручності для пасажирів пасажирських і приміських поїздів, які не змогли вчасно виконати свої рейси.

Рух поїздів на дільниці Львів–Красне, який призупинявся через сходження 9 квітня з рейок 10 порожніх вагонів вантажного потяга, відновлено.

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Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

«10 квітня о 9-й годині відновлено для руху колії по станції Задвір’я. Рух вантажних та пасажирських поїздів дільницею Львів–Красне головного ходу магістралі здійснюється в штатному режимі. Фахова комісія продовжує роботу зі встановлення причин сходження вантажних вагонів», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що 9 квітня близько дев’ятої години ранку на станції Задвір’я Львівської дирекції залізничних перевезень сталося сходження 10 порожніх вагонів вантажного поїзда.

«Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак сходження вагонів спричинило незручності для пасажирів пасажирських і приміських поїздів, які не змогли вчасно виконати свої рейси», - повідомили у відомстві.

За інформацією «Укрзалізниці», оскільки на час виконання аварійно-відновлювальних робіт на зазначеній ділянці було призупинено рух парною колією, Львівська залізниця організувала пропуск цих поїздів вільними для руху коліями, зокрема по непарній колії Красне – Задвір’я – Борщовичі та по боковій колії станції Задвір’я.

Для виконання відновлювальних робіт на місце події прибули спеціалізовані підрозділи Львівської залізниці.