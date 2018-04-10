Яким автомобілям віддають перевагу українці: топ-5 лідерів продажів

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в першому кварталі зросли на 14% - до 19,3 тис. штук.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-березні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, зросли на 14% - до 19,3 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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При цьому, у березні продажі нових легкових автомобілів знизилися на 6,5% - до 6,8 тис. одиниць.

За підсумками минулого місяця лідером стала Toyota з результатом 898 проданих авто, що на 14% більше, ніж у березні 2017 року.

Другою за популярністю автомобільною маркою в березні на українському ринку був Volkswagen з результатом 828 авто, що на 39% більше, ніж у березні 2017 року

На третьому місці Renault - 614 авто, що на чверть менше березня минулого року.

На четвертому місці Audi і Nissan з показником 442 проданих авто. При цьому продажі Nissan до березня 2017 року зросли на 3%, а продажі Audi зросли на 67%.

На п'ятому місці з обсягом продажів в 431 нову машину і зростанням на 10% - бренд Skoda.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць.