Яким автомобілям віддають перевагу українці: топ-5 лідерів продажів
Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-березні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, зросли на 14% - до 19,3 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".
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При цьому, у березні продажі нових легкових автомобілів знизилися на 6,5% - до 6,8 тис. одиниць.
За підсумками минулого місяця лідером стала Toyota з результатом 898 проданих авто, що на 14% більше, ніж у березні 2017 року.
Другою за популярністю автомобільною маркою в березні на українському ринку був Volkswagen з результатом 828 авто, що на 39% більше, ніж у березні 2017 року
На третьому місці Renault - 614 авто, що на чверть менше березня минулого року.
На четвертому місці Audi і Nissan з показником 442 проданих авто. При цьому продажі Nissan до березня 2017 року зросли на 3%, а продажі Audi зросли на 67%.
На п'ятому місці з обсягом продажів в 431 нову машину і зростанням на 10% - бренд Skoda.
Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць.