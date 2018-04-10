Суд дозволив Франції заборонити Uber без схвалення ЄС

Франція звинувачує сервіс у залученні до роботи водіїв без відповідної ліцензії.

Суд Європейського Союзу підтримав рішення Франції заборонити в країні таксі-сервіс Uber без дозволу офіційних органів ЄС.

Читайте такожЧерез три роки Uber відновлює роботу в Барселоні

Таке рішення ухвалили судді у вівторок, 10 квітня, повідомляє Reuters.

"Держави-члени можуть заборонити і карати відповідно до кримінального законодавства незаконне здійснення транспортної діяльності в контексті служби UberPOP, не повідомляючи Комісії (Європейській -ред.) перед прийняттям законопроекту", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, Франція звинувачує сервіс у залученні до роботи водіїв без відповідної ліцензії, за що Uber вирішили заборонити. Однак компанія вважає, що таке рішення є незаконним, мовляв, у ЄС такі рішення повинна підтримувати Єврокомісія.

Як повідомлялося, в грудні Європейський суд визнав, що Uber не є комп'ютерним сервісом. Тепер він стає таксомоторною компанією, яка повинна разом з усіма дотримуватися загальних правил для транспортних фірм.