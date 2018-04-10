Uber купив сервіс з оренди електричних велосипедів

Це дозволить полегшити життя городян без автомобілів, зробивши їхнє пересування простішим і швидшим.

Uber придбав сервіс для прокату електричних велосипедів Jump Bikes, що надає послуги у Вашингтоні і Сан-Франциско. Сума угоди не розкривається. Читайте такожЛіцензійні таксі зобов'яжуть їздити на номерах жовтого кольору За словами глави Uber Дара Хосровшахи, угода дозволить полегшити життя городян без автомобілів, зробивши їхнє пересування простішим і швидшим. Найближчим часом компанії мають намір запустити послугу прокату велосипедів в кількох американських містах. Нагадаємо, співпраця Jump Bikes і Uber почалася в лютому 2018 року. Тоді в додатку Uber для жителів Сан-Франциско з'явилася можливість взяти напрокат велосипеди.

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