Uber купив сервіс з оренди електричних велосипедів
14:36, 10 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
181
Це дозволить полегшити життя городян без автомобілів, зробивши їхнє пересування простішим і швидшим.
Ілюстрація \ REUTERS
Uber придбав сервіс для прокату електричних велосипедів Jump Bikes, що надає послуги у Вашингтоні і Сан-Франциско. Сума угоди не розкривається.
Читайте такожЛіцензійні таксі зобов'яжуть їздити на номерах жовтого кольору
За словами глави Uber Дара Хосровшахи, угода дозволить полегшити життя городян без автомобілів, зробивши їхнє пересування простішим і швидшим. Найближчим часом компанії мають намір запустити послугу прокату велосипедів в кількох американських містах.
Нагадаємо, співпраця Jump Bikes і Uber почалася в лютому 2018 року. Тоді в додатку Uber для жителів Сан-Франциско з'явилася можливість взяти напрокат велосипеди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter