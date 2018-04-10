Хочуть списати на "українських диверсантів": Тимчук розповів про ненадійність Кримського моста

Проектувальники "Кримського моста" поки не впевнені в його надійності, тому РФ і заявляє про "терористичні загрози з боку України", щоб в разі чого списати все на "українських диверсантів".

Незважаючи на заплановане на 9 травня цього року офіційне відкриття автомобільної частини "Керченського мосту", проектувальники поки не впевнені в його надійності й категорично наполягають на необхідності проведення відповідних випробувань.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп і координатор групи ІС Дмитро Тимчук.

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"Так, за наявною інформацією, в дилемі необхідності пропагандистського ефекту і великої вірогідності виникнення технологічних проблем, на початковому етапі експлуатації мосту поки на невизначений термін все-таки будуть встановлені обмеження для автомобілів вагою до 15 тонн, а весь інший габаритний транспорт (понад 15 тонн), у т. ч. який доставляє продукти харчування на територію анексованого півострова, і далі будуть використовувати паромну переправу", - пише Тимчук.

Крім того, він повідомляє, що на початковому етапі категорично заборонять постійний рух автомобільного автотранспорту - планується запускати обмежену кількість транспортних засобів з обох напрямків, зупиняючи руху до тих пір, поки вони не проїдуть мостоперехід, і тільки потім запускати наступну партію

Виходячи з цього, немає нічого дивного, зазначає Тимчук, в тому, що глава ФСБ Бортніков заявив про можливі "терористичні загрози з боку України" в районі "Керченського мосту", щоб потім, у разі аварії чи техногенної катастрофи на мосту після його відкриття і початку експлуатації, все швидко списати на ефемерних "українських диверсантів".

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняли рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.