Найбільше грошей з Дорожнього фонду отримає Київ - "Укравтодор"

Загалом на ремонт та утримання доріг місцевого значення в Державному дорожньому фонді передбачено 11,5 мільярда гривень.

Найбільшу за обсягом субвенцію з державного Дорожнього фонду для фінансування будівництва та ремонту місцевих доріг отримає бюджет Києва - 1,15 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").

Зазначається, що загалом для забезпечення фінансування ремонту і утримання дорожньої інфраструктури місцевого значення в Державному дорожньому фонді передбачена субвенція в розмірі 11,5 мільярда гривень.

Також, у прес-службі повідомили, що розподіл субвенцій відповідає протяжності доріг місцевого значення в областях.

"Понад 600 мільйонів гривень отримають Харківська (656 мільйонів гривень), Вінницька (623 мільйони гривень) та Житомирська (617 мільйонів гривень) області. Понад 500 мільйонів гривень будуть спрямовані до бюджетів Полтавської (558 мільйонів гривень), Донецькій (557 мільйонів гривень), Дніпропетровській (553 мільйони гривень), Київської (550 мільйонів гривень), Львівської (583,2 мільйона гривень) областей", - йдеться в повідомленні.

При цьому інші області отримають трохи менше коштів. Таким чином, Волинська область отримає 393,91 мільйона гривень, Закарпатська – 218,7 мільйона гривень, Запорізька - 479,7 мільйона гривень, Івано-Франківська – 278,9 мільйона гривень, Кіровоградська - 381,6 мільйона гривень, Луганська – 352,6 мільйона гривень, Миколаївська – 287,1 мільйона гривень.

До місцевого бюджету Одеської області надійде 425,7 мільйона гривень, Полтавської області – 588,3 мільйона гривень, Рівненській – 281,3 мільйона гривень, Сумській – 457,5 мільйона гривень, Тернопільській – 315,1 мільйона гривень, Херсонській – 319,7 мільйона гривень, Хмельницькій – 456,5 мільйона гривень, Черкаській – 391,4 мільйона гривень, Чернівецькій – 182,8 мільйона гривень та Чернігівській – 426,2 мільйона гривень.

У прес-службі підкреслили, що, крім коштів Дорожнього фонду, обласні державні адміністрації можуть направляти на ремонт та утримання доріг місцевого значення додаткові гроші з обласного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, інші 120 тисяч кілометрів перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень. Цього року 35% державного Дорожнього фонду в обсязі 11,53 мільярда гривень буде направлено в обласні держадміністрації та місто Київ. Також 60% Дорожнього фонду в обсязі 19,56 мільярда гривень буде спрямовано на дороги державного значення.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в цьому році в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення у випадку фінансування дорожнього господарства в розмірі близько 50 мільярдів гривень.

За підсумками 2017 року в Україні було відремонтовано близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.