У Львові з 16 квітня подорожчає проїзд в електротранспорті

Відповідне рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

У Львові з 16 квітня вартість проїзду у трамваях і тролейбусах зросте на 2 грн – до 5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 10 квітня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.

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Згідно із рішенням, вартість разового загального квитка на електротранспорт зросте з 3 грн до 5 грн, а пільгового проїзду для учнів та студентів – з 1,5 до 2,5 грн. Нові тарифи вступлять в дію з 16 квітня.

Зазначається, що відповідне рішення погодили з Антимонопольним комітетом, обговорили з Громадською радою при управлінні транспорту Львівської міської ради.

Востаннє ціну на проїзд у електротранспорті Львова піднімали у вересні 2017 року, тоді вартість загального квитка склала 3 грн, а пільгового – 1,5 грн.

Раніше транспортна комісія депутатів Львівської міської ради підтримала петицію городян про повну відмову від приватних перевізників на користь електротранспорту та автобусів. Повний перехід на електротранспорт і автобуси необхідно здійснити протягом п'яти років, вирішила комісія.