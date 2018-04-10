Продажі нових комерційних авто в Україні зросли майже на чверть

Найкращий результат продемонструвала марка Renault з результатом 520 проданих авто.

Обсяг продажу нових комерційних автомобілів в Україні в січні-березні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 22% і становить 2873 авто.

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Про це повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

Згідно зі статистикою "Укравтопрому", найкращий результат продемонструвала марка Renault (продано 520 авто). Відносно січня-березня 2017 року продажі нових комерційних автомобілів Renault збільшилися на 14%.

Друге місце в рейтингу брендів посіла компанія МАЗ. Автомобілі мінського автозаводу отримали 266 українських реєстраційних номерів, що на 74% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

На третьому місце в рейтингу найпопулярніших марок комерційних авто опинився FIAT (265 авто), відставши на 1 автомобіль від МАЗа і на 3% від показника минулого року,

Також до п'ятірки лідерів першого кварталу потрапили Citroen, який наростив реалізацію майже втричі - до 258 авто, Mercedes-Benz з дворазовим зростанням - до 252 нових комерційних авто.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продажі нових комерційних автомобілів в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 38% і становлять 11,5 тисячі авто.