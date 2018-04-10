Старт Ryanair у "Борисполі": МАУ не отримувала офіційних повідомлень про передачу своїх слотів

Раніше гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що ірландська авіакомпанія Ryanair запустила продаж квитків без узгодження з аеропортом "Бориспіль" часу для обслуговування в терміналі.

Найбільший національний авіаперевізник в Україні компанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) захищатиме свої інтереси у судовому порядку, якщо питання узгодження часу обслуговування в аеропорту «Бориспіль» ірландської авіакомпанії Ryanair позначиться на її роботі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба авіакомпанії МАУ.

«У разі порушення чинного законодавства і законних прав авіакомпанії з боку будь-якого з гравців, МАУ захищатиме свої інтереси у судовому порядку. На даний час авіакомпанія МАУ не отримувала ніяких офіційних повідомлень про передачу своїх слотів (час обслуговування в аеропорту - УНІАН) іншому перевізнику», - йдеться в повідомленні.

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Минулого тижня гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що ірландська авіакомпанія Ryanair запустила продаж квитків без узгодження з аеропортом "Бориспіль" часу для обслуговування в терміналі. За його словами, часові проміжки, які Ryanair вказує у системі продажів як час вильоту з «Борисполя», не можуть бути надані, тому що збігаються з періодами ранкових і вечірніх пікових розльотів і зайняті іншими авіаперевізниками.

Рябікін припустив, що Ryanair може поставити аеропорт перед фактом, а потім заявити у ЗМІ, що «Бориспіль» їх не пускає.

На початку березня CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту "Бориспіль" і генеральний директор аеропорту "Львів" підписали контракт про умови обслуговування Ryanair у цих аеропортах.

Президент України Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка буде 40 євро.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. Авіакомпанія здійснює рейси у столиці і ключові міста Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".