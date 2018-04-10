Фото нового Ford Focus четвертого покоління з'явилися в Інтернеті
19:00, 10 квітня 2018Транспорт/Звя'зок
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Машина отримала повністю новий дизайн.
В Інтернеті опублікували знімки нового четвертого покоління Ford Focus, машина отримала повністю новий дизайн.
"Машину зробили на новій платформі. У неї новий дизайн кузова і інтер'єру, модель стала більшою", - сказано в повідомленні.
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Відзначається, що в авто додали комплекс систем безпеки. Авто отримає перероблену підвіску і електропідсилювач керма.
У Китаї авто продаватиметься з об'ємом двигуна 1,5 літра, в Європі об'єм двигуна буде досягати два літри. Продажі почнуться в 2018 році.
У Північній Америці машина з'явиться в 2019 році.
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