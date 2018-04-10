Продаж вживаних автомобілів в Україні зріс майже на 80%

Лідируючу позицію в березні серед вживаних іномарок посіли авто Volkswagen.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в березні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 78% і становить 7,4 тисячі авто.

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Про це повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів склала 52%.

За даними асоціації, збільшення частки секонд-хенду на первинному ринку пов'язане з тим, що цього року закінчується дія зниженого акцизу на імпорт легкових автомобілів, що були в експлуатації, а також зі зниженням середньої ціни пропозиції таких авто, оскільки під пільгу в 2018 році потрапляють вже і 8-річні авто.

"Лідируючу позицію в березні серед ввозяться вживаних іномарок зайняли автомобілі Volkswagen, яким було видано 1252 українських реєстраційних номерів. На другому місці автомобілі марки Renault - 1126 штук. Замикає лідируючу трійку Skoda, 696 вживаних автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зріс у 3,3 рази і становить 56,744 тисячі авто.

Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.