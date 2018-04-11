Видобувало пісок для будівництва Кримського моста: окупанти відреагували на арешт Україною російського судна

Раніше повідомлялося, що українська прокуратура ухвалила рішення про арешт судна компанії Trans Maritime Services.

Окупанти заявляють, що судно-земснаряд, яке було заарештовано в українському порту Південний й видобувало пісок для будівництва Кримського моста, "не могло виконувати ці роботи".

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"Інформація про те, що судно везе пісок для будівництва Кримського моста, не відповідає дійсності. Наразі на будівництві мосту немає необхідності в піску. Раніше доставляли пісок на будівництво переважно з території Краснодарського краю сухопутними перевезеннями", - розповіли ТАСС в інфоцентрі "Кримського моста".

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня був накладений арешт на російське судно, яке здійснювало незаконний видобуток піску біля берегів окупованого Криму.

"У традиціях РФ крадений пісок використовують для незаконного будівництва оккупантського мосту в районі Керчі", - написав глава ГПУ Юрій Луценко.