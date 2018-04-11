"Виконано на 75%": окупанти похвалилися новим етапом будівництва Кримського моста (фоторепортаж, відео)

У цілому по трасі Кримського моста асфальтування виконано приблизно на 75%, кажуть окупанти.

Будівельники приступили до укладання асфальтобетону на автодорожній арці Кримського мосту. Робота виконується в два етапи: нижній шар вже виконаний, верхній буде укладений після технологічної перерви, через кілька днів.

Дорожнє покриття на арочному прольоті аналогічне до інших ділянок Кримського мосту. До укладання асфальту на спеціально оброблену металеву поверхню арочного прольоту був нанесений шар гідроізоляції, передає "Кримський міст".

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Будівельники вже встановили на арочному прольоті всі 14 щогл зовнішнього освітлення, а по зовнішніх смугах руху – бар'єрне огородження. Після того, як ділянка буде покрита асфальтобетоном, будівельники змонтують бар'єрне огородження на розділювальній смузі.

"У цілому по трасі Кримського моста асфальтування виконано приблизно на 75%, а загальна готовність полотна, включаючи деформаційні шви і елементи облаштування, досягає 80%", - говорять окупанти.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Криму прийняла рішення прискорити запуск автодорожньої частини мосту через Керченську протоку. Введення в експлуатацію замість грудня 2018 року заплановано на травень.