Нові вікна і кондиціонери: "Укрзалізниця" показала відремонтовані вагони (фото)

За словами голови правління, у 2018-му планується оновити практично половину складу.

"Укрзалізниця" провела капітально-відновлювалювані роботи у 29 вагонах. Тепер вони з оновленим інтер'єром, новими вікнами, сучасною системою кондиціонування та всім необхідним для комфорту пасажирів.

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Про це повідомляє в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

"Після найскладнішого виду ремонту – капітально-відновлювального - вагони купейного типу практично нічим не відрізняються від нових. Це дозволяє нам продовжити їхній термін експлуатації, а пасажирам подорожувати з комфортом", - йдеться у його повідомленні.

Раніше Громадське з посиланням заяву голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова повідомляло, що вартість квитків на поїзди "Укрзалізниці" з квітня 2018 року може зрости на 12%.