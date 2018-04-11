Голову Укртрансбезпеки відсторонили від посади - перевірять на корупцію

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся до уряду з пропозицією звільнити Ноняка із займаної посади.

Кабінет міністрів України схвалив пропозицію міністра інфраструктури Володимира Омеляна про відсторонення від посади голови Держслужби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Михайла Ноняка.

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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк на своїй сторінці у Facebook.

"Переконаний, що всі факти, які виявила антикорупційна перевірка Мінінфраструктури, будуть ретельно вивчені та досліджені. Міністерство і надалі готове надавати всі необхідні документи і сприяти проведенню об'єктивного розслідування як службового, так і за всіма тими кримінальними провадженнями, що розслідуються правоохоронними органами, за фактами вимагання та зловживань керівництвом рядрм працівників Укртрансбезпеки», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня міністр інфраструктури України Омелян звернувся до уряду з пропозицією звільнити голову Державної служби України з безпеки на транспорті Ноняка.

Невдоволення міністра викликала непрозора робота служби. До того ж, 6 квітня співробітники СБУ затримали чиновника Укртрансбезпеки, який вимагав від підприємця 38 тисяч доларів хабара за видачу дозволів на міжнародні вантажні перевезення, мотивуючи це "дефіцитом" відповідних бланків. Відзначається, що за кожен оформлений документ чиновник отримував від 100 до 500 доларів США за офіційної вартості бланка 49 гривень.

У свою чергу, Ноняк раніше заявляв про відсутність підтримки з боку Міністерства інфраструктури в питанні зміни нормативно-правової бази для зниження корупційних ризиків, а також у питанні переведення послуг, які надає Укртрансбезпека, в електронний формат.

Кабінет міністрів України на засіданні 20 квітня 2016 року ухвалив рішення призначити головою Укртрансбезпеки Ноняка, який до призначення обіймав посаду заступника голови цієї служби.

У вересні 2014 року Кабінет міністрів почав реорганізацію Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) і Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) шляхом їх злиття і створення єдиного відомства - Державної служби України з безпеки на транспорті. У лютому 2015 року Кабмін затвердив положення про створення нового органу - Державної служби з безпеки на транспорті.

Укртрансбезпека за підсумками 2017 року перерахувала до державного бюджету 104,87 млн грн.