Нурсултан Назарбаєв оголосив про перехід Казахстану на нову економічну політику

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив у вівторок, 11 листопада, про нову економічну політику країни, передає агентство "Новини-Казахстан".

«Сьогодні, відповідаючи на виклики, які стоять перед нами, я оголошую про нову економічну політику Казахстану «Нурли жол», - сказав Назарбаєв, виступаючи з щорічним посланням.

Читайте такожКазахстан переглянув бюджет через падіння цін на нафтуЯк пояснив глава держави, нова економічна політика «Нурли жол» стане рушієм зростання економіки в найближчі роки - кризові роки світової економіки. «Тільки за рахунок будівництва доріг будуть створені нові 200 тисяч робочих місць, це означає зайнятість і зростання доходів населення. «Нурли жол» справить мультиплікативний ефект для інших галузей економіки Казахстану», - підкреслив Назарбаєв.

Він вважає, що необхідно створити таку транспортну мережу, щоб від Астани у всі сторони розходилися автомобільні, залізничні та авіаційні магістралі.

«Нові магістралі, які побудують казахстанці, оновлять нашу економіку і суспільство, міцно зв'яжуть всі куточки нашої країни з центром, прискориться і збільшиться вантажопотік, зростуть обсяги транзиту через країну, в підсумку це позначиться на добробуті і якості життя громадян Казахстану», - запевняє Назарбаєв.