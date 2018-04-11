Кабмін затвердив фінплан аеропорту «Бориспіль»

У 2018 році аеропорт «Бориспіль» планує обслужити 12,55 млн пасажирів і освоїти капітальні інвестиції на суму 2,3 млрд грн (без ПДВ).

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план найбільшого в країні міжнародного аеропорту «Бориспіль» на 2018 рік з чистим прибутком близько 1,4 млрд грн.

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Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, це рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

Також повідомляється, що загальний дохід підприємства на 2018 рік заплановано на рівні 4,1 млрд грн.

У 2018 році аеропорт «Бориспіль» планує обслужити 12,55 млн пасажирів і освоїти капітальні інвестиції на суму 2,3 млрд грн (без ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, аеропорт «Бориспіль» за підсумками 2017 року одержав 4,097 млрд грн доходу, що на 11,7% більше в порівнянні з 2016 роком.

У 2017 році «Бориспіль» виплатив 1,907 млрд грн на користь держави, з яких 1,251 млрд дивідендів, 281 млн грн податку на прибуток, 247 млн ​​грн податку на доходи фізосіб і соцстрахування, 128 млн грн інших виплат.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».